La segona temporada de Vida perfecta ja té data d’estrena. Serà el divendres 19 de novembre quan la ficció creada per Leticia Dolera, que també signa el guió al costat de Manuel Burque, arribarà a Movistar + completa sota demanda, segons ha informat la plataforma. En aquesta nova temporada, que consta d’un total de sis lliuraments de 25 minuts cadascun, les directores Lucía Alemany (La inocencia) i Irene Moray (Suc de Síndria) dirigeixen els episodis. El trio femení protagonista, format per Dolera al costat de Celia Freijeiro i Aixa Villagrán, està acompanyat per un destacat elenc en el qual destaquen noms com el de l’actor Enric Auquer, Manuel Burque, Font García, Carmen Machi, Fernando Colomo i Míriam Iscla, entre d’altres.

La primera temporada de Vida Perfecta va aconseguir un gran reconeixement per part de l’audiència, la crítica i festivals com el Cannes Series, on es va endur el premi a la Millor Sèrie en l’edició de 2019 i on també van ser reconegudes les tres protagonistes amb el Premi d’Interpretació.

A més, la producció ha guanyat el Fotogramas de Plata a la millor sèrie espanyola segons els lectors, dos Feroz, a la millor sèrie de comèdia i al millor actor de repartiment per a Enric Auquer.