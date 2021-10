La nova ficció de TV3 L’última nit del karaoke inaugurarà el dilluns 18 d’octubre la vuitena edició del Serializados Fest, en una estrena que es farà a les 21.00 hores a la sala Phenomena de Barcelona. El Festival Internacional de Sèries se celebrarà fins al 30 d’octubre en diversos espais de Barcelona i Madrid, i també a Filmin. X, la sèrie i Pop ràpid també formaran part de la programació del festival.

La nit d’estrena a la televisió de L’última nit del karaoke, la sala Phenomena acollirà l’estrena exclusiva de la sèrie, amb la projecció de dos capítols, que inauguraran el Serializados Fest 2021. La nova ficció de TV3, produïda per El Terrat (The Mediapro Studio) i amb col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat, és una comèdia amb música en què participen cares conegudes com Roser Tapias, Àlex Maruny, Elisabet Casanovas, Paula Malia i Joan Dausà. La històrica sala de cinema Astoria i la sala de concerts Razzmatazz de Barcelona són els escenaris on se situa aquesta sèrie, dirigida i creada per Pedro B. Abreu, amb històries creuades que passen la mateixa nit en un gran restaurant karaoke xinès.

La vuitena edició del Serializados Fest, que se celebrarà presencialment a Barcelona i Madrid i online a la plataforma Filmin, reforça les activitats presencials amb les visites internacionals del cineasta alemany Werner Herzog, el showrunner britànic Paul Abbott, la guionista israeliana Daphna Levin i l’actriu xilena Daniela Ramírez, a més de talents com Bob Pop, Carlo Padial, Isabel Peña, Abril Zamora i Celia Rico.