Després de consolidar-se com a plataforma en PC i mantenir l’èxit de Fortnite, ara els directius d’Epic Games planegen expandir el negoci cap a una nova divisió d’entreteniment. Per començar, amb una pel·lícula basada en la seva franquícia més popular. Com que es tracta d’un producte establert en la indústria dels videojocs, portar-lo al cine evitaria que la casa de software hagi de convèncer el seu públic majoritari, especialment els joves, el grup d’edat que més juga a Fortnite.

La intenció de treballar en la seva pròpia divisió cinematogràfica s’està gestant des del principi d’aquest any, quan el propietari del famós Battle Royale va reclutar tres antics executius de Lucasfilm, l’estudi responsable de Star Wars i que ara forma part de Walt Disney Studios. Cap d’ells ocupava llocs directament relacionats amb la producció cinematogràfica per si sola, però estaven involucrats en la gestió empresarial en diferents departaments.

Sens dubte, el potencial de Fortnite en pantalla gran és enorme, ja que el format se segmenta en temporades, cada una amb la seva pròpia història i ambientació, a més que té una gran varietat de crossovers amb esportistes, músics, herois de Marvel i DC, temàtics de John Wick, Stranger Things, Star Wars i Ghostbusters, sense comptar la generosa quantitat de franquícies de videojocs que ja han trepitjat el format.

Per descomptat, impulsar tot això implica construir una nova divisió centrada a donar un concepte més ampli a la llicència i no és fàcil anticipar un èxit similar per a les pel·lícules com ha estat per al joc. No obstant, la presència d’executius de Lucasfilm indica alguna cosa en aquest sentit, ja que es podrien estar encarregant d’expandir i donar forma al concepte del popular videojoc en lloc de simplement utilitzar l’univers que ja està creat.

A més, sembla que durant els últims anys alguns executius cinematogràfics han trobat una via més raonable en l’adaptació de jocs a la pantalla gran. No és que sempre funcioni, però de tant en tant es fa bé.