El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) analitzarà d'ofici el polèmic esquetx del programa 'Bricoheroes', presentat per Jair Domínguez i en Peyu, segons ha confirmat l'ACN. El Consell avaluarà el contingut, però també els àmbits de difusió. L'humorista osonenc va acusar TV3 de censurar un acudit "per estalviar-se problemes polítics" i va penjar a Twitter una part del fragment retirat, en què es posa a la pell d'un suposat milionari i demana una fel·lació de la reina Letícia. El tram final del gag, que es va fer pública posteriorment, també hi incloïa la seva filla menor d'edat. TV3 va negar que sigui un cas de censura i diu que es tracta d'un acudit "manifestament masclista i misogin, amb un punch-line pedòfil".

El programa, del qual se n'emet l'última de les tres temporades, consta de 60 capítols i s'inscriu en la voluntat de TV3 d'oferir continguts innovadors, a base d'humor transgressor i irreverent, en l'àmbit dels broadcasters, paral·lel al canal tradicional de la TDT.

La polèmica va començar aquest diumenge amb una piulada del mateix Peyu just abans de l'emissió del primer capítol. El creador lamentava la "censura" de la "llibertat d'expressió" aplicada a TV3 en l'emissió del primer capítol de la tercera i última temporada. "Hem d'acatar-ho però no hi estem d’acord", apuntava. En aquest sentit, assegurava que no li era fàcil fer el tuit perquè "probablement" s'hi jugava la feina i "futurs projectes". "Se'ns va dir, que davant la polèmica, no convenia fer soroll", afegeix.

En un comunicat, assegura que l'argument és que el gag és masclista i que una televisió pública no ho pot emetre. "Retirar contingut per evitar problemes legals ho puc entendre. Però no puc compartir de cap manera retirar contingut només per estalviar-se problemes polítics. No ens havia passat mai fins ara, i en aquest sentit vull agrair a TV3 que hagi estat així", conclou.

"Com a televisió pública no podem acceptar creuar segons quines línies vermelles"

Just després, va començar a circular l'acudit complet, que ja feia referència a la princesa d'Espanya, encara menor d'edat, un fragment que el Peyu diu que estaven d'acord en retirar. En un fil de piulades, Cristian Trepat, responsable dels programes d'Entreteniment de TV3, va defensar la supressió del fragment per una qüestió de "criteri". "Com a televisió pública no podem acceptar creuar segons quines línies vermelles, tampoc en l'humor, ni tan sols emparades sota el pretès paraigua de la llibertat d'expressió", va explicar en un fil de tuits.

Trepat nega la censura i creu que, al seu entendre, els referents d'humor en català que es creen a les xarxes "no poden construir-se des d'aquest contingut barroer, fora de to i més típic d'una època feliçment superada".

Segons el responsable d'entreteniment de la televisió pública, visionats els primers capítols de la tercera temporada, es va demanar suprimir-ne un fragment i "algun running-gag que hi feia referència" al qual ja no "l'embolcallava la suposada excusa narrativa de parodiar els milionaris". "Es tracta d'un acudit manifestament masclista i misogin. I, per acabar-ho d'adobar, amb un punch-line pedòfil, que en Peyu no ha penjat, que a més no té cap gràcia, perquè va en la línia d'humor bàsic del tipus "pipi, caca, cul", especificava.

Alhora, donava la raó al Peyu assegurat que es va fer retirar l'acudit "per por al soroll", però no el de la política, sinó de les "justificadíssimes crítiques". "El criteri hagués estat el mateix si l'acudit s'hagués fet amb qualsevol altra dona, sigui poderosa o no. L'acudit és denigrant cap a les dones, i hauria de ser ofensiu per a tothom", esgrimia.

La versió de Peyu "està plena de mitges veritats i alguna mentida"

Finalment, el responsable dels programes d'Entreteniment de la cadena pública va lamentar els tuits del presentador i va acusar de fer una "exposició esbiaixada i injusta". "Està plena de mitges veritats i alguna mentida. És populista i, conscientment, ens posa als peus dels cavalls als professionals que hem defensat 'Bricoheroes' en les diferents comissions de valoració aquests anys", va reblar. Alhora, va lamentar que el cas no hagi derivat cap a un debat "molt interessant sobre els límits de l'humor als mitjans públics".