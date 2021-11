El programa Crims, que cada diumenge presenta el periodista Carles Porta a Catalunya Ràdio, iniciarà a partir d’avui tres capítols dedicats al cas del cadàver d’una dona localitzat el 1999 enterrat al jardí d’una casa de la urbanització de Ca l’Esteve de Sant Salvador de Guardiola.

El programa s’emet tots els diumenges a partir de les 9 del vespre i, en aquest cas, els fets es relataran al llarg de tres episodis, a partir d’avui mateix, i si no hi ha canvis imprevistos, també els dies 28 de novembre i 5 de desembre a la mateixa hora.

La història de Sant Salvador es remunta a l’any 1981, quan un home hauria matat d’un tret una noia madrilenya de 25 anys amb qui mantenia una relació extramatrimonial a la qual hauria deixat embarassada. Uns anys després, concretament el 1999, es va trobar el cadàver enterrat en un jardí del municipi, si bé el cos no va ser identificat fins al 2018. El cas va arribar als tribunals, però tant la defensa com també la fiscalia en van acabar demanant l’arxivament per prescripció.