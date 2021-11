El director de cinema britànic Ridley Scott ha revelat que té escrit el projecte «pilot» per portar a la televisió una «sèrie derivada» de la mítica saga de pel·lícules de ciència ficció Blade Runner. En declaracions a una emissora britànica de la BBC, Scott, de 83 anys, corrobora que el projecte ja es troba en una fase molt avançada i suggereix que el seu trasllat a la televisió es farà en una «sèrie de deu parts». A més, el veterà cineasta va avançar així mateix que hi haurà un spin-off similar basat en la pel·lícula Alien. «Alien s’està escrivint ara per a un projecte pilot», va confirmar el cineasta, que no va revelar ni quan s’estrenaran els dos projectes ni a on.