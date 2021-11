L’actor Kevin Spacey haurà d’abonar 27,5 milions d’euros (31 milions de dòlars) a la productora MCR, responsable de la sèrie House of Cards, com indemnització per ruptura de contracte i per pal·liar els perjudicis que va causar amb el seu comportament. La multa va ser aprovada per un tribunal d’arbitratge l’any passat, però no s’ha conegut fins aquesta setmana, quan la companyia ha presentat una petició a la Cort Superior de Los Angeles en què reclama el pagament d’aquesta quantitat. Segons The Hollywood Reporter, el tribunal d’arbitratge va estimar que l’actor havia incomplert els termes del contracte amb el comportament, ja que va ser acusat d’assetjament sexual per un assistent de producció.