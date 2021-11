Ver-mú, el programa de Movistar + centrat en l’actualitat del cinema i les sèries tancarà aquest mes de desembre vinent la seva primera etapa. Segons informa el portal Vertele, la companyia ha decidit cancel·lar temporalment el format conduït per María Guerra, Pepa Blanes, Laia Portaceli i Cristina Teva, amb l’objectiu de reformular la proposta. Estrenat el passat mes de març, Ver-Mú prenia el relleu de l’anterior marca de Movistar+ sobre el món del cinema i la ficció televisiva, La Script. Per ara la plataforma encara no ha confirmat quan ni de quina manera tornarà el format, que podria canviar de nom a partir de l’any vinent.