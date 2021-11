Aquest mes de novembre, TV3 ha començat el rodatge de la tercera temporada de la docusèrie Gent de mercats, produïda amb la col·laboració de Benecé Produccions. El programa, dirigit per Tana Collados, continuarà endinsant-se en el dia a dia dels mercats i farà sentir la veu dels seus professionals. El rodatge dels quatre capítols nous, que ha començat a Sant Sadurní d’Anoia, tindrà més protagonistes de mercats ambulants. Els protagonistes de la temporada seran de les comarques de Barcelona, com Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Ribes i Malgrat de Mar, i de Lleida, com Tremp, la Pobla de Segur i Sort (Pallars Jussà i Sobirà).