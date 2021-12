La plataforma audiovisual HBO Max ha comprat la sèrie de TV3 Moebius, que a partir d’ara es podrà veure en català o doblada al castellà. Coproduïda per TV3 i Veranda TV, és una sèrie que gira al voltant d’una professora que investiga l’accident d’un dels seus alumnes. Amb la incorporació a l’oferta de la plataforma, Moebius s’afegeix a la llista de produccions i sèries de la cadena pública com Merlí o Les de l’hoquei, entre altres, que arriben al públic a través de les diferents plataformes del sector, com Movistar+ o Netflix, que ha llançat algunes d’aquestes ficcions amb gran èxit en altres països, especialment a l’Amèrica Llatina.

Creada per Eduard Cortés i Piti Español, i dirigida pel mateix Cortés, a la sèrie una professora de matemàtiques investiga l’accident d’un dels seus alumnes i, de rebot, els secrets de la Farga, un poble aparentment tranquil. Un «thriller» domèstic Estrenada a TV3 el 17 de maig d’aquest any, Moebius és un thriller domèstic en què tothom coneix tothom, però ningú confia en ningú. En un entorn cada cop més fosc i enrarit, tard o d’hora tots esdevenen assetjats o assetjadors. És un thriller d’investigació policial sense policies, perquè qui condueix la recerca és la Mamen (Aida Oset), la nova professora de matemàtiques, una dona tossuda que no pararà fins a reconstruir totalment la seqüència dels fets i de les causes del misteriós accident d’un dels seus estudiants. I ho farà, de passada, descobrint molts dels secrets que s’amaguen sota la falsa aparença de poble plàcid i familiar que té la Farga. Al costat d’Aida Oset hi ha un repartiment de cares conegudes com Andrew Tarbet, Bea Segura, Lluís Marco, Roger Casamajor, Lluís Villanueva, Victòria Pagès, Montse Morillo i Joan Amargós, entre d’altres. I al costat de tots ells, talent jove com Sònia Ninyerola, Manel Llunell, Marc Aguilar, Marc Pineda, Jordi Garreta, Valeria Sorolla, Candela May, Nerea Royo i Marc Soler.