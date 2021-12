Campofrío ha estrenat enguany el seu espot nadalenc com si fos una ‘premier’ de cine, amb una presentació per a la premsa de tots els seus actors, primeres figures del cine espanyol. L’anunci, que s’ha convertit en tot un clàssic com el de la Loteria de Nadal, porta per títol –i ‘hashtag’ per compartir a les xarxes– #Viureesacollonant, i la seva fórmula torna a ser la positivitat i una invitació a gaudir de les coses quotidianes malgrat les adversitats que pugui tenir la vida, ja sigui una pandèmia, el desproveïment, la pujada dels subministraments o una catàstrofe com el volcà de La Palma.

Karra Elejalde és en aquesta ocasió el protagonista de l’espot, un personatge que representa totes les pors de la societat actual, que fa dos anys va rebre «un calbot social en forma de virus» i va decidir no abraçar-se als seus amics, que l’espanta el que passa a Rússia, amb el bitcoin, i fins i tot va deixar de dutxar-se quan es va assabentar que no era bo fer-ho cada dia, que quan va decidir tornar a sortir es va adonar que podien robar-li un ronyó o bé li podien ocupar la casa, i que va apagar tots els aparells de la llar per por que l’escoltessin... Ell és la primera vegada que participa en la campanya de l’empresa de xarcuteria, la tercera marca més comprada a Espanya, segons ha remarcat Javier Portillo, director de màrqueting de Campofrío. Les que sí repeteixen en aquest anunci són la mateixa directora, Icíar Bollaín, l’última pel·lícula de la qual ha obtingut 14 nominacions als Goya, i que ja va dirigir els espots ‘Fes-te estranger’, ‘El CV de tots’ i ‘Despertar’, així com les actrius Belén Cuesta i Candela Peña. Per a la realitzadora de ‘Te doy mis ojos’ ha sigut un repte «explicar petites històries que t’acosten a la realitat». En clau menys seriosa, Peña ha resumit l’esperit de la campanya amb una contundent frase: «Per molt merda que sigui el dia d’avui, demà pot ser millor». L’espoleta d’aquest missatge positiu la posa el testimoni real de la viticultora de La Palma Victoria Torres, ‘Vicky’, amb qui Bollaín es va posar en contacte per rodar l’anunci el mes passat a diversos escenaris de Madrid. «Un volcà construeix al mateix temps que destrueix. Les meves vinyes estan en cendra volcànica. Forma part del que som, aquesta és casa nostra. Em sento molt orgullosa de com ens cuidem. Són 6.000 persones fora de casa. Qui té un lloc per oferir, l’ha ofert. He sentit por, però també l’impuls de continuar perquè ho vull, perquè crec que és important i perquè la vida segueix», diu la dona a la tele. El coratge de La Palma El coratge i la determinació per seguir endavant davant l’adversitat que estan mostrant els ciutadans de La Palma han sigut font d’inspiració de la campanya i desitgem que també ho sigui per als espanyols que estan passant moments de dificultat», assenyala Portillo. ‘Acollonits’, el títol de l'espot, és una idea original de les directores creatives Mónica Moro i Raquel Martínez que han destacat que aquest any han escollit una música molt especial, un pas de Setmana Santa anomenat ‘A la Gloria’ –obra de Miguel Ángel Font–, que parla de «la mort i la resurrecció que viu el personatge», expliquen totes dues. «Una connexió amb la cultura popular però utilitzada en un context inesperat que dona a la peça el toc d’originalitat que es pretenia», han assegurat. Precisament aquesta resurrecció és el que experimenta el protagonista després de sentir el missatge de la lluitadora de La Palma, cosa que el fa canviar d’actitud i mirar el futur amb optimisme: «Socialitzar et deixa bé, he tornat a compartir abraçades, a viatjar... perquè «viure és acollonant». En aquest viatge en què torna a disfrutar dels plaers mundans Elejalde no està sol, l’acompanyen també els actors Carlos Areces i Darko Pericy (‘La casa de papel’); el còmic i actor Edu Soto, i el conegut ‘youtuber’ el Cejas. Amb un equip de producció de més de 150 professionals i la participació de 75 extres de figuració i actors secundaris d’una companyia teatral, la cinta s’ha rodat en diferents localitzacions de la Comunitat de Madrid –La Bolsa, Puente de la Reina, Madrid Río, barrio de Orcasitas, colonia amarilla de Legazpi, sala Mirandello i El Escorial– i ha comptat amb Pau Esteve com a director de fotografia, i Javier Alvariño com a director d’art.