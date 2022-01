La plataforma Filmin estrena demà, dimarts, la sèrie australiana Operación Búfalo. Es tracta d’una producció luxosa, barreja de thriller d’espies i sàtira política, que s’ambienta en els anys 50, durant les proves nuclears que va dur a terme el Regne Unit a terres australianes. Uns experiments que van deixar residus radioactius a la zona durant dècades i que van arrasar la població aborigen que vivia a Maralinga. Peter Duncan (Rake) dirigeix la sèrie, de 6 episodis, protagonitzada per Ewen Leslie (The Nightingale), Jessica De Gouw (The Crown) i James Cromwell (Succession), i que va rebre 10 nominacions als Premis de l’Acadèmia Australiana.