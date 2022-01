La religiosa Sor Lucia Caram ha repartit cops de puny a tort i a dret en el darrer episodi de FitMés, el programa de RTVE conduït per l'entrenador manresà Cesc Escolà.

La directora de la Fundació del Convent de Santa Clara s'ha implicat al màxim en una sessió d'entrenament que ha combinat el treball cardiovascular amb el body combat. Sor Lucía ha treballat les cames, els braços i els abdominals en una rutina de tres blocs que ha culminat amb un ball final al ritme de Pepas de Farruko.

"Picava, feia mal, pensaves que cauries i feies equilibris per no fer el ridícul" ha comentat la religiosa en acabar la sessió assegurant que ha quedat molt contenta del resultat final.

L'entrenament, però no ha estat gens fàcil. "Tenia molta confiança perquè el Cesc m'havia dit que no em mataria a la primera; ha tingut compassió" començava dient la manresana en un clip a l'inici de la rutina que s'ha retransmès aquest dilluns a les 8h a RTVE Play. A mesura que avançava la sessió, la religiosa assegurava haver-se sumit en el "caos". Amb un ritme menys energètic que el que havia mostrat en els primers moments del programa, Sor Lucía s'ha sincerat a la meitat del vídeo dient que no ha estat fins al moment en què "començava a faltar la respiració, quan m'adonava que havia de respirar".

Més enllà de la sessió d'entrenament, el programa ha anat acompanyat d'una entrevista on s'ha pogut conèixer el perfil de la manresana i el seu paper a la capital bagenca. La sessió es repetirà aquest dissabte a La 2 a les 2/4 de dotze del matí.

Tots els convidats de FitMés

A banda de la religiosa, en aquesta primera temporada de Fitmés també veurem suar la cuinera Ada Parellada, la futbolista Aitana Bonmatí, la presentadora Elsa Anka, el periodista esportiu Gerard Romero, l'actor Ivan Labanda, la jugadora de basquetbol Laia Palau, la periodista del cor Laura Fa, el cantant Miki Núñez, el cuiner Raül Balam, la cantant Suu, el jugador d'handbol Víctor Tomàs i el basquetbolista Pierre Oriola. Aquest darrer esportista serà el convidat del pròxim episodi, que s'emetrà el 31 de gener a les vuit del matí a la plataforma digital gratuïta RTVE Play.