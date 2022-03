Estudiar a Las Encinas, l’institut ‘pijo’ al que van els alumnes d’‘Élite’, mai ha sigut fàcil... I no només pels exàmens. Només cal recordar els cadàvers que han quedat pel camí al llarg d’aquests anys. Ni tan sols la mort de Polo (Álvaro Rico) el curs passat ni la graduació d’alguns dels vells alumnes sembla que han portat una mica de pau a l’escola, sobretot per culpa de l’arribada d’un nou i estricte director (Diego Martín) i els seus tres díscols fills. Un és el Patrick (Manu Ríos), un noi desinhibit que no es talla a l’hora d’aconseguir el que vol: «Sempre aconsegueixo el que vull», li diu a l’Ander (Arón Piper). L’actor que l’interpreta va ser de nen la fitxa vermella de Parchís en la nova generació del grup creada el 2011 i avui és un dels ‘influencers’ espanyols més grans, amb 5,6 milions de seguidors a Instagram. Una xifra que es pot disparar encara més amb el seu debut a ‘Élite’.

El seu personatge entra com un huracà a Las Encinas i al tràiler ja es veu que salten espurnes amb l’Ander, que precisament és el personatge amb una relació més estable després de tot el que ha viscut amb l’Omar (Omar Ayuso).

Sí, el Patrick entra molt a sac i es fica en terreny perillós. Ha arribat per donar guerra. ¡A veure com l’acull la gent! Espero que amb carinyo i respecte. Jo crec que hi haurà moltes opinions sobre ell.

El Patrick és un noi molt visceral. ¿Té moltes coses seves?

És bastant diferent de mi. Em considero una persona molt més tranquil·la, més discreta. Però em resulta molt divertit interpretar-lo justament per això, ja que et dona l’oportunitat d’experimentar un munt i t’ho passes realment bé.

¿Què suposa per a un actor tan jove com vostè entrar en una sèrie amb tanta tirada com aquesta?

Al principi notava una mica de responsabilitat. Em feia bastant respecte, perquè és un projecte que jo havia seguit des que va començar i que arriba a molta gent. Però al final tot està sent positiu i l’experiència està resultant increïble. Sobretot, estic aprenent molt, que és el que volia des del primer moment.

¿I està preparat per al que s’acosta? Perquè la primera generació dels alumnes de Las Encinas s’han fet enormement populars.

Espero que sí. Sincerament, estic intentant no pensar-hi gaire, sinó disfrutar del rodatge amb els meus companys i de l’estrena. Òbviament, a mesura que s’acosta la data cada vegada hi ha més nervis. El que hagi de ser serà, i es portarà amb la naturalitat més gran possible.

¿Què recorda del seu primer dia de rodatge?

Els nervis. Em tocava gravar a les vuit i escaig del matí una escena íntima bastant forta. Però arribes, coneixes l’equip, et reben molt bé i et sents molt acompanyat, així que totes les preocupacions se n’acaben anant.

Aquesta no és l’única escena pujada de to que li ha tocat rodar a la sèrie. ¿Com ha portat les seqüències més picants?

El Patrick és un noi molt sexual, així que tinc unes quantes escenes d’aquest tipus a causa de la personalitat del personatge i per la seva trama. Al principi sí que em xocava una mica i se’m feia un pèl més difícil. Això em passava sobretot a l’hora de preparar-me el personatge, per les idees que tenia abans d’anar a gravar. Després, a l’arribar al plató, fer l’escena i veure-la amb l’equip intimida una mica, i més si ets una persona una mica tímida, però al final estàs a gust, tot i que estiguis despullat i estiguis fent el que estàs fent. En cap moment m’he trobat incòmode.

Pel que comentava, sembla que es considera una persona tímida.

No crec que sigui tímid, però igual per aquest tipus de coses sí. Sí que soc una mica més reservat, m’agrada observar, soc més tranquil... És una mica l’oposat al Patrick.

¿Què és el que més li va agradar de la trama del seu personatge a ‘Élite’?

Va ser bonic veure que entrava a la sèrie amb els personatges de les meves germanes [Carla Díaz i Martina Cariddi] i el meu pare [Diego Martín]. També em va agradar compartir trama amb els personatges que interpreten Omar Ayuso i Arón Piper.

Aquest és un dels seus primers papers com a protagonista, però la televisió no és nova per a vostè. El vam veure a la sèrie de Tele 5 ‘El chiringuito de Pepe’ i ha participat en concursos televisius com ‘Tú sí que vales’ i en musicals, perquè també sap cantar i ballar.

Vaig estar a ‘Los miserables’, vaig fer un tour amb la generació nova del grup Parchís... Al final, sempre he estat amb musicals, perquè barrejaven també la interpretació. Així que, per mi, això és una cosa nova, però ja tenia un ‘background’ darrere.

¿L’interessa més la música o la interpretació?

Soc molt inquiet. No tinc una faceta que em cridi més l’atenció, sinó que m’agradaria fer les dues coses. Si tens inquietuds i et ve de gust fer-les, no crec que t’hagis de posar límits.

¿Creu que ‘Élite’ reflecteix bé els joves d’avui dia?

Soc d’un poble molt petit [Calzada de Calatrava, a Ciudad Real] i allà era molt més tranquil. Hi haurà coses de les trames en què la societat es pugui veure reflectida, però no oblidem que és ficció i és una sèrie feta per entretenir.

¿Quines coses veu que sí que passen ara als instituts?

Coses com el bullying i el tema dels grupets. Sempre hi ha gent que està més marginada i altres que creuen estar per sobre. També hi ha festes, però mai n’he viscut una com les d’‘Élite’.

¿A l’institut pertanyia a algun d’aquests grupets a què al·ludia o anava per lliure?

No em poso en cap categoria. Era tranquil, però també divertit. No era el pallasso de la classe, però tampoc el més callat. No treia les millors notes ni les pitjors... Estava una mica al mig.

¿Era bon estudiant?

Sí, era bastant responsable. Tot i que tenia els meus dies i hi havia unes assignatures que em costaven més i unes altres menys. Era més de lletres. Les matemàtiques i les ciències no m’agradaven gens. Però després m’hi aplicava i les treia.

¿Hi ha precedents artístics en la seva família?

La família de la meva mare és enorme, així que hi ha de tot, i a alguns els encanta el flamenc i la música. Però jo sempre ho he viscut una mica pel meu compte. Els meus pares sempre m’han recolzat molt, tot i que no vingués d’una família d’artistes. La meva mare és perruquera i el meu pare, electricista, així que no tenen res a veure amb aquest món.

’Élite’ ja està rodant la cinquena temporada. ¿Hi seguirà el seu personatge, Patrick?

Sí, estarà donant guerra.