El pirata Stede Bonnet seguirà visquen aventures a HBO Max. La plataforma ha confirmat la renovació per a una segona temporada de Our Flag Means Death (Nuestra bandera significa muerte), la comèdia creada per David Jenkinsi estrenada el passat mes de març. Protagonitzada per Rhys Darby, la ficció està s’inspira en la història d’un aristòcrata del segle XVIII que, avorrit de la seva vida, es va llançar al mar com a capità de la nau pirata Revenge. El repartiment de la primera temporada també estava integrat per Nathan Foad, Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Rory Kinnear, Nat Faxon, Fred Armisen, Leslie Jones i Taika Waititi, entre altres.