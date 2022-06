HBO Max ha llançat el tràiler final de la seva nova sèrie a Espanya, Cómo mandarlo todo a la mierda, que s’estrenarà el pròxim 1 de juliol. Creada per Jaime Olías i Pablo Sanhermelando, es tracta d’un drama de sis capítols de mitja hora en el qual un grup d’amics es llancen a la carretera sense rumb fixat. El viatge no té destí, però en aquest trajecte pot ser que s’acabin trobant a si mateixos. «Per nosaltres, la sèrie aprofundeix en el sentiment de la manca de llibertat de la joventut. Un sentiment que tots tenim» expliquen els dos creadors sobre una producció protagonitzada per Naira Lleó, Malva Vela, Gabriel Guevara, Óscar Ortuño, Nadia Al Saidi i Sergi Méndez.