Després de diversos dies de silenci, Telecinco ha parlat avui per fi del motiu pel qual Jorge Javier Vázquez no estava apareixent en els diferents programes que presenta. El català ha causat baixa mèdica després d’haver donat positiu en covid.

Feia dies que el presentador no apareixia pel plató de ‘Sálvame’, una cosa habitual tenint en compte que ja hi ha fins a tres presentadores, Adela González, María Patiño i Terelu Campos, que s’encarreguen de substituir-lo o d’acompanyar-lo en aquesta temporada, després de la sortida de Carlota Corredera i Paz Padilla.

Tanmateix, totes les alarmes van saltar aquest dimecres 29 de juny quan Vázquez no es va presentar als estudis de Telecinco per presentar el segon programa de ‘Sálvame Mediafest’, quan estava anunciat. Després de diversos dies de silenci, ara Mediaset per fi ha confirmat el motiu.