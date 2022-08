Filmin estrenarà el divendres 12 d’agost, en exclusiva a Espanya, el debut com a directora de l’artista britànica Charlotte Colbert, en el marc de l’Atlàntida Film Fest. El film va passar pel Festival de Sitges i va guanyar el Premi a Millor Òpera Prima al de Locarno i és produït per Dario Argento, padrí d’una obra que adopta els mecanismes del cinema de terror per elaborar un relat de venjança en què s’oculten l’inconscient del moviment feminista i els seus traumes. La pel·lícula és protagonitzada per Alice Krige, que està acompanyada en el repartiment per dues llegendes del cinema britànic: Malcolm McDowell i Rupert Everett.

Tot plegat, sota un argument on, després d’una mastectomia doble, Veronica Ghent viatja a una clínica d’Escòcia. Allí, vol curar-se de l’operació, però s’adona que per fer-ho li cal una meditació psciològica sobre la seva existència i reviure traumes del passat. Juntament amb Desi, una jove infermera, descobreix unes forces misterioses vinculades al món dels somnis.