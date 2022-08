Qui decideix la nostra sort? Estem abandonats a l’atzar? Tenen sentit les supersticions? Aquestes són les preguntes que intenta resoldre Luck, la gran aposta d’Apple TV+ pel cinema d’animació que té les veus de les actrius Jane Fonda i Whoopi Goldberg en la seva versió original.

La pel·lícula, que va arribar divendres a la plataforma del gegant tecnològic, és el primer projecte que John Lasseter, el director de Toy Story (1995), produeix fora de la factoria Pixar després de la polèmica sortida el 2018 per les queixes sobre el seu comportament. Per això, tot i que ara té la firma d’un altre estudi, Skydance, el film no es desprèn del segell de clàssics com Monsters, Inc i la seva sàtira dels somnis; Inside Out amb la seva anàlisi de la ment humana; o la recent Soul i la seva exploració del propòsit de la vida.

Luck imagina un món conegut com la «Terra de la Sort», un paradís surrealista en què una sèrie de criatures màgiques fabriquen la bona fortuna dels humans, però també les seves desgràcies. Fins allà arriba la Sam (Eva Noblezada), una jove òrfena que acaba de complir la majoria d’edat i a qui els infortunis l’acompanyen durant tota la seva existència però que, després de creuar-se amb un gat negre, s’embarcarà en un viatge que canviarà totes les idees. En aquest nou món, la protagonista coneix dues persones que l’ajudaran a entendre què és la sort: una dragona animada per Jane Fonda i una responsable de seguretat amb l’urpa de Whoopi Goldberg.

«La protagonista té gent que l’estima i que la coneix, però ella no n’està al corrent. I no és fins que es troba amb aquest gat que comença a entendre que la vida pot ser interessant si hi pares una mica d’atenció», va explicar Goldberg a Efe durant la presentació de la pel·lícula.

D’entre tots els éssers que la protagonista trobarà, brilla amb llum pròpia Babe, una dragona que treballa com a directora de la companyia «Bona Sort» i a la qual tots coneixen com l’ésser ancestral més afortunat de la història.