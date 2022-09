Eren les grans favorites i no hi va haver sorpreses: Succession, en drama; Ted Lasso, en comèdia; i The White Lotus, en minisèrie, es van alçar la matinada d’ahir com les grans triomfadores dels Emmy, que també van repartir premis al fenomen El juego del calamar. La sèrie sud-coreana, que ja va fer història aquest estiu en convertir-se en la primera producció rodada en un idioma diferent de l’anglès que aconseguia una nominació als Emmy, no es va poder coronar com el millor drama però sí que va recaptar guardons per al seu director, Hwang Dong-Hyuk , i el seu protagonista, Lee Jung-Jae.

Tot i el repartit que va resultar el palmarès, entregat al Microsoft Theater de Los Angeles, hi va haver un títol que va sobresortir per sobre de la resta: la satírica i incòmoda The White Lotus, amb cinc guardons. La ficció de la factoria HBO es va alçar com la millor minisèrie i va sumar dos guardons per al seu creador, Mike White (millor direcció i guió), un altre al millor actor de repartiment per a Murray Barlett i un cinquè al mateix apartat per a l’actriu Jennifer Coolidge.