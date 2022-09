Javier Ambrossi i Javier Calvo, coneguts popularment com els Javis, continuen en plena forma. Els creadors de produccions tan reeixides com Paquita Salas o Veneno, treballen actualment en una nova ficció per a Movistar +. Es tracta de La Mesias, un thriller familiar sobre la superació del trauma i el fanatisme religiós que barrejarà gèneres i èpoques. La producció, que es va començar a rodar el passat mes d’agost en diverses localitzacions de Catalunya, ha confirmat aquesta setmana el seu elenc.

Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Biel Rossell i Cecilia Roth encaçalen el repartiment d’una sèrie que també comptarà amb la participació de la cantant Amaia Romero, en el que serà el seu debut com a actriu. «El procés de càsting ha estat intens i emocionant. Sempre hem barrejat grans noms amb descobriments i a La Mesías ho estem portant al màxim. És un càsting molt divers, que recolza clarament el talent jove i el talent local» ressalta Javier Ambrossi, segons un comunicat de la plataforma, en referència a la presència, en el seu elenc, d’un nodrit grup de joves actors i actrius pels quals aquesta sèrie suposarà l’oportunitat de debutar en el món de la interpretació.