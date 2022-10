La Marató de TV3, que dedica la 31a edició a la salut cardiovascular, va presentar ahir la campanya de sensibilització i difusió sobre les malalties que afecten el sistema circulatori -les artèries i les venes- del nostre cos.

La Fundació La Marató de TV3, Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio han iniciat la campanya per divulgar i sensibilitzar sobre la salut cardiovascular que culminarà amb el programa de ràdio i televisió del 18 de desembre.

A l’acte de presentació, a les instal·lacions de TV3 i conduït per la periodista Cristina Riba, hi van intervenir la presidenta de la CCMA i del patronat de la Fundació La Marató de TV3, Rosa Romà; el director de la Fundació, Lluís Bernabé; el cardiòleg Josep Comín; la neuròloga Natàlia Pérez de la Ossa; la directora de Màrqueting i Vendes de la CCMA, la manresana Núria Fargas; el director de l’àrea de Promoció i Estratègia de Marca de la CCMA, Àlex Marquina, i el director creatiu de la campanya gràfica i audiovisual, Camil Roca. També va incloure els testimonis d’Oriol Benet i la cardonina Assumpció Malagarriga, dues persones que conviuen amb una malaltia cardiovascular.

Durant la presentació, Rosa Romà va destacar que «La Marató, com sempre, té un component molt especial per a la Corporació i la Fundació La Marató, per la seva funció de servei públic». Per la presidenta de la CCMA, «la salut cardiovascular afecta totes les famílies, són malalties que poden afectar tothom i sense avís previ, i tots tenim a les nostres mans tenir més coneixement per millorar hàbits i per prevenir-les. Avui engeguem la campanya per un conjunt de malalties que requereixen sensibilització, prevenció i investigació».

Durant la trobada informativa, es va presentar el vídeo divulgatiu elaborat per a aquesta campanya per l’equip del programa La Marató, dirigit per Àngels Molina. Els actors que hi han participat són Marta Marco, el sallentí Albert Ribalta, Ivan Luengo i Nesa Vidaurrazaga, que mostren tres tipus de malalties cardiovasculars. La dramatització està acompanyada de les reflexions de la neuròloga Natàlia Pérez de la Ossa i la cardiòloga Fina Mauri. El grup musical Doctor Prats, amb el tema «A poc a poc», posa el punt final a aquest reportatge.

La presentació de La Marató 2022 per la salut cardiovascular es va acabar amb una acció participativa per simbolitzar els batecs del cor amb uns paraigües vermells per representar l’eslògan d’enguany. Una acció que tindrà continuïtat des d’avui a través de les xarxes socials, amb l’etiqueta #LaMaratoSempreBatega.