Amb l'arribada de les vacances d'estiu, tradicionalment un autèntic desert d'estrenes televisives en els canals en obert, sembla que les plataformes de "streaming" s'han deixat contagiar per aquesta tendència de la televisió més veterana i aquest juliol arriben amb menys títols dels que ens tenen acostumats. En la descafeïnada oferta sí que hi ha propostes entretingudes per fer unes rialles ("Ted Lasso, "Supernormal", "Monstruos de la obra"), somriure i reflexionar a la vegada sobre la sàtira social ("The White Lotus"), cantar (amb el musical "Schmigadoon!" o, simplement, gaudir dels disgustos dels nens consentits suecs ("Jóvenes altezas").

"Jóvenes altezas"

S'estrena a Netflix, el dia 1.

Aquesta proposta sueca que aspira a ser uns dels grans "hits" de l'estiu fill de dos dels grans èxits de Netflix, "Élite" i "The Crown". De la primera, per l'ambient de la sèrie i de la segona, perquè té com a protagonista un membre de la reialesa que veurà com serà obligat a renunciar a les coses que desitja realment. La trama comença amb un rebel hereu al tron suec que és castigat a estudiar a un internat molt exclusiu on, com és lògic, les hormones estaran revolucionades. Ja veurem si hi haurà tantes escenes tòrrides com a Las Encinas, però, de moment, sembla que a "Omander" li surten competidors.

"Monstruos a la obra"

S'estrena a Disney +, el 7 de juliol.

Pixar torna a l'univers de "Monstruos SA" i "Monstruos University" amb aquest "spin-off" en què els monstres, més que por, fan venir ganes d'adoptar-los. Està protagonitzat per un monstre sol·lícit i dentut que es va graduar com el millor de la seva promoció. Sempre va somiar en convertir-se en Espantador, fins que descobreix el que realment cotitza a l'alça en aquests moments, les rialles. Després de ser reassignat temporalment a l'equip MIFT (Manteniment d'Instal·lacions Fixes i Temporals), es veurà obligat a treballar amb un equip de mecànics marginats mentre planeja de forma de convertir-se en un autèntic bromista.

"Supernormal"

9 de juliol, a Movistar +.

A l'estil de "Working moms" Miren Ibarguen ("La que se avecina", "Aída") ensenya com d'esgotador pot arribar a ser per una dona intentar triomfar en la vida professional i personal sent una mare treballadora en el segle XXI. Sobretot, si la protagonista en qüestió és sempre la que porta les regnes perquè té un alt càrrec com a cap en un banc d'inversió, algun company ambiciós sense càrregues familiars donant-li cop de colze (Peter Vives), tres fills que encara no han arribat a l'adolescència, un marit sense gaire iniciativa (Diego Martín) i a vegades li costa reconèixer que no es pot ser perfecta en tot. Creada i escrita per Olatz Arroyo i Marta Sánchez (guionistes d'"Allí Abajo" i "Aída") dirigida per Emilio Martínez-Lázaro ("Ocho apellidos vascos"), consta de sis episodis de només 25 minuts de duració.

"The White Lotus"

HBO, el 12 de juliol.

Mike White, el creador d'"il·luminada", està darrere d'aquesta sàtira social de sis episodis ambientada en un "ressort" exclusiu hawaià on la tranquil·litat brilla per la seva absència, encara que els empleats et reben sempre amb un somriure i els massatges relaxants sembla que et canviïn la vida. De fet, al davant hi ha un gerent molt llepafils (Murray Bartlett) en plena espiral cap a l'abisme, acompanyat per una sensata encarregada de l'"spa" (Natasha Rothwel) que passa per una muntanya russa emocional per culpa d'un hoste. Entre els clients hi ha una executiva que tracta als seus familiars com a empleats en una, aparentment, perfecta parella de lluna de mel de vida d'ensomni la qual ha començat a enfonsar-se, passant per una dona adinerada i inestable que busca recuperar-se de la mort de la seva mare.

"Schmigadoon!"

S'estrena el 16 de juliol a Apple +.

Una parella d'excursionistes (Cecily Strong i Keegan-Michael Key) s'embarquen en un viatge d'aventura per a revitalitzar el 'feeling' perdut amb el pas dels anys. Però es topen amb un poble màgic envoltat de camps molt verds en el qual tots viuen en un musical dels anys 40, cantant i ballant amb molts somriures i del qual sembla impossible sortir. Tant de to pastel i tantes melodies posaran a prova la seva relació. Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski i Ann Harada són alguns dels actors que donen vida als particulars veïns.

"Ted Lasso"

S'estrena la segona temporada a Apple +, el 23 de juliol

Aprofitant la ressaca de l'Eurocopa, torna la comèdia guardonada amb un Globus d'Or (al millor actor, Jason Sudeikis), entre molts altres premis, amb una segona temporada amb el mateix bon rotllo... i galetes per a rebaixar la tensió del personal. El protagonista, l'entrenador de futbol americà de la Universitat de Kansas que va ser contractat per a reflotar un club anglès malgrat la seva inexperiència en aquest esport, continua recorrent a les seves grans dosis d'optimisme per a animar als seus nois. Entre els fitxatges del nou lliurament està Sarah Niles, que dóna vida a Sharon, una psicòloga esportiva que comença a treballar en l'AFC Richmond.

Altres estrenes i retorns

"Keeping faith". Dia 1. Sundance TV. Temporada 3

"Mortal". Dia 2. Netflix. Temporada 2

"Empire". Dia 2. Disney+. Temporada 4

"Crimen en el paraíso". Dia 4. Cosmo. Temporada 10

"Cardinal". Dia 6. Filmin. Estrena. 'Thriller' dirigit pel canadenc ‘Podz’ Daniel Grou ('Màfia Inc.'). Un detectiu torna a la seva ciutat natal després de 10 anys per a incorporar-se a la brigada d'homicidis.

"Close enough". Dia 6. TNT. Temporada 2

'Hip hop uncovered'. Dia 7. Disney+. Sèrie documental de sis episodis que aprofundeix en les arrels de l'hip hop i abasta 40 anys d'història de la música.

"En la ciénaga". Dia 7. Netflix. Temporada 2

"Bright minds". Dia 7. Cosmo. Temporada 2

"Atípico". Dia 9. Netflix. Temporada 4

"Un lugar para soñar". Dia 9. Netflix. Temporada 3

"Biohackers". Dia 9. Netflix. Temporada 2

"McDonald & Dodds". Dia 12. Cosmo. Temporada 2

"X Company". Dia 12. AXN. Temporada 3

"The restaurant. 1951". Dia 13. Filmin. Minisèrie de quatre episodis que ens retorna a l'estiu en el qual els personatges de Nina i Carrer van retrobar el seu amor en els bells paisatges de l'arxipèlag suec.

"Padre made in USA". Dia 14. Disney+. Temporada 16

"Mi padre, el asesino del Zodiaco". Dia 14. Disney+. Sèrie documental de 'true crime'.

"Robos magistrales". Dia 14. Netflix. Sèrie documental de sis episodis que recrea famosos robatoris reals i entrevista als lladres que els van dur a terme.

"El Cid". Dia 15. Amazon Prevalgui Vídeo. Temporada 2

"Yo nunca". Dia 15. Netflix. Temporada 2

"Socios i sabuesos". Dia 16. Disney+. Estrena de la sèrie basada en la pel·lícula homònima protagonitzada per Tom Hanks el 1989. La vida del jove i meticulós agent judicial Scott Turner es posa potes enlaire quan hereta a Hooch, un gos bavós i desobedient. La seva nova mascota li fa la vida impossible, però té una habilitat especial per a ajudar-lo a atrapar criminals i a trobar l'amor. Fins i tot pot ser que l'ajudi a resoldre el misteri de l'últim cas del seu pare.

"Power book 3. Raising Kanan". Dia 18. Starzplay. Ambientada en el sud de Jamaica, Queens, en 1991, és una preqüela de la franquícia original de 'Power'. Es tracta d'un extens drama familiar que gira entorn de la majoria d'edat de Kanan Stark, mentor, company i adversari de Ghost i Tommy, que finalment mor en una pluja de trets en el vuitè episodi de la penúltima temporada de 'Power'.

"Los hombres de Paco". Dia 18. Atresplayer Premium. Segona part de la temporada 10.

"Professor T". Dia 20. Movistar (canal #0). Estrena. Adaptació britànica de la sèrie homònima belga. Ben Miller ('Els Bridgerton', 'Crim en el paradís') encarna al maniàtic professor Jasper Tempest, un brillant criminòleg el trastorn obsessiu compulsiu del qual l'ajudarà a resoldre els crims més complicats.

"Irresponsable". Dia 20. Filmin. Estrena. Comèdia francesa sobre un jove de 32 anys, pare d'un fill, que viu amb la seva mare i que ha de trobar per tots els mitjans la manera de ser independent.

'La vall de l'èxit'. Dia 21. Disney+. Sèrie de National Geographic que barreja ficció i documental per a contar la història de Silicon Valley. Concretament, l'ascens i la caiguda de tres companyies de les albors d'internet: Netscape, The Globe i Pixelon.

'Animal Kingdom'. Dia 21. Movistar Sèries. Temporada 5

'Sky rojo'. Dia 23. Netflix. Temporada 2

"Roswell: New Mexico". Dia 27. HBO. Temporada 3

"Darkness: un nuevo caso". Dia 27. Filmin. Seqüela del fosc 'thriller' criminal danès 'Darkness: La petjada del crim'. Quan la policia criminal L. Bergstein rep una trucada d'un conegut, s'introdueix de ple en un cas que involucra múltiples assassinats d'anys enrere.