L'opció que dona la plataforma Netflix per compartir el teu compte amb diverses persones a vegades pot portar més d'un maldecap. Quan li has facilitat les credencials a molta gent, pot passar que acabin fent servir el teu compte sense el teu consentiment o, fins i tot, coneguts d'aquests també les acabin tenint. Com puc saber, doncs, si hi ha algú utilitzant el teu compte de Netflix? Comprovar-ho és bastant senzill i es pot fer de diverses maneres.

El primer que cal fer és connectar-se a Netflix des d'una tauleta o des d'un mòbil. Una vegada fet això, cal accedir a "Més" i després clicar a "Compte". Se t'obrirà el navegador d'internet i et dirigirà a la pàgina web de Netflix on es recullen, entre altres coses, dades útils per saber si t'estan robant el compte. Mira a "Activitat recent del dispositiu" i aquí trobaràs on s'ha utilitzat el teu compte. Més a sota, a "El meu perfil" i "Activitat de visionat" pots veure el que s'ha reproduït des del teu perfil en les últimes setmanes.

En cas de detectar dispositius que mai has fet servir per connectar-te, des del servei d'ajuda de Netflix recomanen canviar la contrasenya i, de ser possible, també canviar el correu d'accés a la plataforma. Si el problema no se soluciona així, insten a posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client perquè revisin de manera específica el teu compte i veure quin tipus de problema s'està produint.

Netflix, a l'alça

Netflix va obtenir un benefici net de 1.707 milions de dòlars (1.422 milions d'euros) en els tres primers mesos del 2021, la qual cosa representa una millora del 140,7 per cent respecte del resultat comptabilitzat un any abans per la companyia estatunidenca de distribució de pel·lícules i sèries online, que va incrementar la seva xifra de subscriptors en gairebé quatre milions, però va incomplir les seves expectatives de creixement d'usuaris de pagament.