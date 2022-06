L’actriu danesa Alicia Vikander es posa a les mans del director francès Oliver Assayas per al «remake» televisiu d’Irma Vep, la pel·lícula dels anys 90 que reflexionava sobre l’estat de la indústria cinematogràfica francesa. En aquesta ocasió, el cineasta francès ha volgut revisitar la seva creació per a fabricar una reflexió sobre l’ofici d’actor i el de director en el segle XXI. Com ja ho fes la pel·lícula de 1996, la trama parteix de la preparació d’una actriu a l’hora de protagonitzar l’adaptació Les Vampires, pel·lícula muda de principis de segle que mostrava les malifetes d’un grup de criminals anomenats Los Vampiros.

La protagonista de la pel·lícula d’Assayas interpretava a Irma Vep, integrant d’aquesta banda de malvats i parella sentimental de El Gran Vampiro, és a dir, el «capo» de l’organització. El film mostrava el procés de rodatge de l’adaptació, mentre assenyalava els alts i baixos pels quals passen els professionals. En aquell moment, la producció va ser protagonitzada per Maggie Cheung, qui va ser parella d’Assayas durant tres anys, i va ser premiada en el Festival de Cannes.

En aquesta ocasió, Assayas ha volgut renovar la pel·lícula amb Alicia Vikander per a aprofundir sobre el procés de l’actor i dur a terme així un retrat dels intèrprets de la indústria en el nou segle. Encara que aquesta vegada ha volgut fer-ho a través de la televisió. La sèrie mostra el moment vital de Mira (Alicia Vikander), una estrella de cinema desenganyada tant per la seva carrera com per una recent ruptura. Arriba a França per a encarnar a Irma Vep, però a mesura que avança el rodatge, Mira s’adona que els límits entre ella mateixa i el personatge que interpreta comencen a difuminar-se i a fusionar-se. Irma Vep explora la prima línia que separa la ficció de la realitat, l’artificial de la veracitat, així com l’art de la vida.

L’actriu, guanyadora d’un Oscar pel seu paper en La chica danesa, ha assegurat en més d’una entrevista que no té molt a veure amb el personatge que interpreta en la sèrie, ja que ella és més aviat tímida, per la qual cosa no compliria la imatge extravagant de l’actriu hollywoodiense. No obstant això, considera que la producció és realista a l’hora de mostrar la realitat de l’ofici. «La gent té una visió fantasiosa d’aquesta professió. Som simplement éssers humans que evolucionem en unes condicions extraordinàries. La sèrie reflecteix bastant bé els secrets del rodatge d’una pel·lícula independent. És un miracle poder fer un llargmetratge en l’actualitat», va explicar en Vanity Fair.

No serà l’únic projecte de Assayas d’enguany, ja que actualment es troba rodant la pel·lícula Idol’s Eye, amb Sylvester Stallone, Robert Pattinson i Rachel Weisz.