Els anells de poder de J. A. Bayona arriben a Prime Video. S’estrena avui l’esperada sèrie ambientada en el món del Senyor dels Anells a Prime Video en català. La producció, que narra passatges de la Segona edat de l’univers de J. R. R. Tolkien, compta entre els directors i productors executius amb el barceloní Juan Antonio Bayona, artífex de Lo imposible i Jurassic World: El regne caigut. En concret, ha dirigit dos capítols de la sèrie, que es titula El senyor dels anells. Els anells de poder. Es tracta d’un drama èpic que té lloc milers d’anys abans dels esdeveniments narrats a El hobbit i del viatge de Frodo Saquet a El senyor dels anells.

«Un nuevo mundo» s’estrena a Filmin. El film francés Un nuevo mundo, de Stephane Brizé (La ley del mercado) parla d’un directiu d’una gran empresa que en un moment determinat ha de decidir si canvia de rumb profesional. I el 6 de setembre, s’hi estrena The Control room, una miniserie británica (BBC) sobre un home que treballa al servei telefònic d’emergències de Glasgow i que un dia rep la trucada inesperada d’algú que diu conèixer-lo. Filmin també incorpora el documental de Luís López Carrasco El año del descubrimiento, Goya 2021 al millor documental.

«La casa de los Hammer» a HBO Max. Avui s’estrena La casa de los Hammer: escándalo y perversión, una sèrie que narra la caiguda de la fama d’Arnie Hammer. Les acusacions de violació i abús presentades contra ell el 2021 van commocionar als experts i fans de Hollywood. Amb les revelacions exclusives de la tieta, Casey Hammer, i diverses víctimes del presumpte abús, la docusèrie treu a la llum secrets obscurs que van des d’acusacions de violència i abús fins a la manipulació política i frau financer.

«Tú no eres especial» arriba a Netflix. Netflix estrena avui Tú no eres especial, protagonitzada per la catalana Dèlia Brufau. La sèrie narra la vida de l’Amaia, qui diu adéu a Barcelona, on hi té els seus amics i el seu dia a dia, per anar a viure al poble de la seva mare, que li sembla avorridíssim. La plataforma estrena també la sèrie El diablo en Ohio. Després d’acollir una misteriosa jove que es va escapar d’una secta, la vida de Suzzane canvia quan la seva presència amenaça amb destruir la seva família.

«La vida según ella», a Apple TV. La plataforma estrena avui la sèrie La vida según ella, una ficció juvenil sobre les vivències escolars d’una jove pre-adolescent que comença a fer-se gran.

El primer episodi d’«Andor» a Disney +. Dimecres es va projectar el primer episodi de la sèrie basada en l’univers de La Guerra de les Galàxies. El protagonista és Andor, personatge del darrer film de la saga i que torna a encarnar el mexicà Diego Luna.