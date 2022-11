Un atemptat, un incendi, una recerca policial i diverses infidelitats. A la família reial britànica li ha passat de tot. La majoria d’aquestes històries han estat publicades en premsa. No obstant això, ha fet falta una sèrie per condensar-les totes per al delit de l’espectador. Els Windsor tenen més tirada que cap altra Casa Reial europea, per això Netflix no ha dubtat a continuar apostant per airejar encara més els seus draps bruts. Encara que per ser justos, no tot es redueix a això. The Crown és una de freda i una de calenta per als Windsor. Els dignifica mostrant les seves característiques més humanes, mentre que també els deixa en ridícul assenyalant les seves males maneres en algunes ocasions i els seus interessos més ocults. Tot es redueix a sobreviure, la qual cosa fa encara més interessant la nova temporada de la sèrie.

La plataforma ha estrenat la cinquena temporada de la sèrie, que l’any passat va gravar algunes de les seves escenes en localitzacions de Mallorca com Sant Elm, la Calobra i el Club de Mar de Palma. Aquest emplaçament, per exemple, va servir per recrear el viatge a Nàpols de Diana de Gal·les i el príncep Carles el 1991 a bord d’un luxosíssim iot per celebrar el seu desè aniversari de noces. El primer dia de rodatge hi havia l’actor Dominic West, que interpreta Carles d’Anglaterra, i Elizabeth Debicki, que es posa en la pell de la princesa Diana de Gal·les. També hi eren els nens que interpretaven Guillem i Enric, i fins a una trentena de figurants que feien d’escortes, xofers, paparazzis, Carabinieri (policies italians) i passejants.

Aquesta temporada narra el famós 'annus horribilis' de la família, com el va anomenar la mateixa Elisabet II. En aquest any es van concentrar diversos escàndols: el divorci de la princesa Anna, la germana petita de Carles d’Anglaterra; el divorci del príncep Andreu, el tercer fill de la reina, i Sarah Ferguson; la publicació de l’incendiari llibre Diana: Her True Story; la publicació d’una conversa pujada de to entre Camil·la Parker Bowles i el príncep hereu; i l’incendi del castell de Windsor. La sèrie no tan sols se centrarà en aquest any horrible, sinó en nou més de la vida de la família reial. Durant aquest període, veurem créixer la tensió entre Carles i Diana, així com la posició de la monarca respecte al possible divorci de tots dos.

El rodatge va arrencar l’any passat al Regne Unit. Va ser bastant accidentat, ja que algú va robar un bon nombre d’utensilis de luxe (canelobres de plata, rellotges, etc.) que s’usaven com a attrezzo.

Un altre apartat sucós del nou lliurament és el repartiment, liderat per la inoblidable Imelda Staunton, que va interpretar la malvada Dolores Umbridge a la saga Harry Potter i nominada a l’Oscar pel seu paper a la pel·lícula El secreto de Vera Drake. Staunton interpretarà la recent morta Elisabet II i Jonathan Pryce (Los dos papas), el seu marit, el duc d’Edimburg. Lesley Manville (Another Year) serà la princesa Margarida.