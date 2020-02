Els cinc virus més mortals de la història

En les últimes setmanes, el temor al coronavirus de Wuhan ha generat l'alerta en el planeta sencer. Institucions sanitàries s'han afanyat a protegir la població davant una amenaça que es preveu mortal... però que està lluny de ser un dels virus més mortals de la humanitat.

Al llarg de la història, l'ésser humà ha estat molt més amenaçat per altres virus que han causat elevadíssimes quantitats de morts, bé de manera global o en alguns casos localitzada. La medicina ha avançat notablement per evitar-los, però a vegades això ha suposat una enorme dificultat.



1. Verola



Considerada erradicada al 1980. Avui dia només suposa una amenaça en cas d'atac biològic. No obstant això, anys enrere i fins i tot en ple segle XX va causar centenars de milions de morts. Probablement cap malaltia hagi causat més pèrdues humanes.

El virus es contagiava entre humans per contacte directe o indirecte, tenint la particularitat que no existia contagi des d'altres animals. Entre els seus símptomes, destacaven les erupcions en la pell, les altes febres i fins i tot les hemorràgies en els casos més greus. L'absència d'una cura per a la verola va fer que la vacunació fos clau per acabar amb l'amenaça.



2. Grip



Una amenaça que encara continua vigent per la seva constant capacitat de mutació, que fa que adopti diferents formes amb major o menor capacitat letal. Tots els anys milers de persones moren a causa d'ella (i moltes altres emmalalteixen donant lloc únicament als seus símptomes més lleus i habituals).

Algunes de les seves variacions s'han demostrat especialment mortíferes, com la grip espanyola que va causar centenars de milers de morts just fa un segle, o més recentment la grip A, amb una mica menys de 20.000 defuncions estimades fa una dècada malgrat els esforços científics i econòmics que es van fer per frenar-la.



3. Ebola



Perillós per la seva alta taxa de mortalitat i per la seva gran capacitat de contagi a través de fluids corporals. Aquest virus ha tingut diversos brots al llarg de l'últim mig segle. No va ser documentat fins el 1976 a Zaire i Sudan (actualment, República Democràtica del Congo i Sudan del Sud) i té a Àfrica l'origen de la majoria dels seus casos.

El més mortífer dels seus brots es va donar entre 2014 i 2016 amb més d'11.000 defuncions (la majoria entre Libèria, Sierra Leone i Guinea) i que va arribar fins a Espanya amb la mort de dos missioners i el contagi de la infermera Teresa Romero, que es va recuperar, però va acabar amb el sacrifici del seu gos Excalibur.



4. Sida



La infecció causada pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i que ha causat gairebé 40 milions de morts des del seu descobriment a principis dels anys 80 i durant anys va ser considerada una de les majors preocupacions de la humanitat en matèria sanitària.

Actualment el tractament amb antiretrovirals ha avançat enormement, de tal forma que en aquelles zones en les quals els afectats poden rebre una bona assistència s'ha aconseguit unes taxes de mortalitat molt baixes. No obstant això, l'amenaça continua existint, especialment en zones del planeta menys afavorides.



5. Dengue



L'OMS estima que es produeixen uns 100 milions de casos nous cada any en tot el planeta. La majoria dels casos no són mortals (en condicions normals, només ho és la seva varietat més severa de les quatre conegudes), però l'escalfament global està propiciant que el mosquit que el provoca continuï dispersant-lo.

El sistema immunitari respon davant la transmissió d'aquest virus i origina els símptomes de la malaltia, que són similars (amb major o menor gravetat) als de la grip. Afecta amb especial incidència als nens.