El primer test per detectar la covid-19 a través de l'alè ha començat a comercialitzar-se de la mà dels Laboratoris Rhogen. El dispositiu, creat per l'empresa finlandesa Deep Sensing Algorithms Ltd (DSA) i validat per la Comissió Europea, s'anomena DSA BreathPassTM i proporciona el resultat de la prova en menys de dos minuts.

Aquesta alternativa ha aparegut després d'haver efectuat múltiples estudis científics i observar que la resposta immunitària de la persona contagiada comença a aparèixer en l'alè exhalat en el mateix dia que s'infecta. La CEO de DSA, Pekka Rissanen, ha explicat que l'aparell “pot marcar una veritable diferència en la lluita contra covid-19", ja que permet detectar la infecció de la covid tant en persones asimptomàtiques com presimptomàtiques. Permet detectar la infecció de la covid en persones asimptomàtiques "Volem que sigui una solució disruptiva de detecció de covid que ajudi els individus, famílies i comunitats a tornar a la normalitat al treball i a l'escola" ha afegit la directiva del sistema que té una especificitat del 85%. La prova, que ja s'ha provat en centres sanitaris de l'Estat, està destinada a detectar infeccions acabades de contreure, amb un marge màxim de 14 dies a partir de l'aparició dels símptomes. Com s'utilitza? La persona que efectuï la prova ha de fer una exhalació a la boca de l'aparell, com si fos un test d'alcoholèmia. Posteriorment, un algoritme integrat en el dispositiu proporciona un resultat després del període de mesura de 45 segons. Un nou individu pot tornar a fer servir el DSA BreathPassTM al cap de dos minuts del seu primer ús. El seu funcionament senzill i la rapidesa a l'hora de donar un resultat eficaç, permet que una trentena de persones puguin fer-se la prova en una sola hora.