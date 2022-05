Els productes frescos són molt millors en sabor i propietats nutricionals, haurien de ser la bases dels nostres menjars diaris.

Què hi posem a la nevera? Llet oberta, iogurts, formatges i ous. Carn i peix frescos. Plats ja cuinats. Verdures: fulles verdes (enciam, espinac), endívies, bròcoli, coliflor. Fruites: maduixes, fruits vermells (nabius, gerds), raïm. Begudes i salses. Cal tenir present que les zones menys fredes són les de baix i les més fredes les de dalt. A baix s’hi haurien de posar les fruites, verdures, llets i ous. A dalt, carns i peixos crus. I a la zona intermèdia, plats cuinats, iogurts, salses...

Què hi posem al congelador? Peix i carn, gambes pelades o senceres, verdures congelades (ingredients per a plats com ceba o pebrot trossejats, menestra...), fruita congelada (mango, maduixes, fruits vermells...), carmanyoles de menjar preparat, pa (llescat per posar a la torradora). Congelar no és dolent, els productes congelats perden molt poques propietats, tenen més vida útil però no són immortals. És millor descongelar els aliments gradualment que fer-ho al microones. Un cop descongelats, no es poden tornar a congelar.

Què hi posem al rebost? Pots de llegums, conserves, arròs, pasta i altres cereals, farina, fruita seca, patata, ceba, tomàquet, pebrot, carbassa, taronja, plàtan, poma, fruites tropicals, meló o síndria sense començar. Cafè, llet sense obrir, xocolata negra, sal, oli d’oliva.