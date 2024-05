Un nou descobriment sobre l'asma pot dur la solució a aquesta malaltia tan comuna

L'asma és una malaltia molt comuna i amb el pas dels anys ha anat empitjorant. Cada vegada hi ha més infants i adults que pateixen aquesta malaltia respiratòria crònica. La contaminació i altres factors ambientals poden ajudar a la seva aparició o empitjorament. L'asma es produeix quan hi ha una inflamació dels bronquis. Aquesta inflamació fa que s'estrenyin els conductes i conseqüentment, provoca un flux d'aire incorrecte. Els símptomes més recurrents de la malaltia són els següents:

Sensació d'ofec

Tos

Sorolls al pit

Sensació d'opressió al tòrax al pacient.

Segons les dades de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), a Espanya hi ha al voltant de dos milions i mig de persones amb asma, un 12% dels quals són nens. Aquests percentatges podrien ser molt més grans perquè segons estimen els pneumòlegs, un 50% dels pacients amb asma encara no estan diagnosticats.

La importància de mantenir controlat l'asma

El problema de l'asma és que, de moment, no es pot guarir. Però sí que hi ha tractaments per reduir la inflamació dels bronquis com antiinflamatoris o broncodilatadors. Per això, els especialistes en pneumologia assenyalen la importància que els pacients amb asma mantinguin controlada la malaltia.

Controlar l'asma és fonamental / stefamerpik

I com es controla?

Doncs seguint diverses pautes:

La primera és seguir el tractament pautat de manera contínua.

Saber quins factors (tabac, pols, pol·len, mascotes ) empitjoren l'asma a cada cas.

) empitjoren l'asma a cada cas. Acudir a l'especialista si empitjoren els símptomes i s'utilitza l'inhalador amb freqüència excessiu.

i s'utilitza l'inhalador amb freqüència excessiu. Aprendre a controlar la respiració fent la diafragmàtica i inspirant lentament el nas i expirant per la boca lentament, quan es produeix un atac asmàtic.

Descoberta una nova causa de l'asma

Però què provoca que unes persones desenvolupin asma i d'altres no? S'ha apuntat a qüestions genètiques, immunològiques, factors ambientals o una combinació. Però ara, segons apunten des de la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP): "El descobriment d'una nova causa de l'asma podria ajudar a trobar nous tractaments per curar-los", i és que investigadors del Regne Unit i els EUA han realitzat un estudi, publicat per la revista Science, en què després d'analitzar la contracció a escala cel·lular als pulmons de pacients, han conclòs que es produeix un fenomen anomenat extrusió, que provoca la mort de determinades cèl·lules existents a l'aparell respiratori.

En concret, els investigadors expliquen que:

"Durant un atac d'asma, les vies respiratòries s'estrenyen ràpidament a causa de la compressió, fet que danya les cèl·lules epitelials que les recobreixen. Aquestes cèl·lules, menys elàstiques que les musculars, no estan preparades per resistir aquesta agressió i s'acaben morint per falta d'espai”.

En perdre aquestes cèl·lules, les vies respiratòries queden completament exposades "i permeten l'entrada de contaminants o al·lèrgens a l'organisme, cosa que explica per què les persones amb asma són més propenses a patir infeccions respiratòries".

Amb la determinació d'aquest mecanisme d'extrusió s'ha pogut posar en marxa un tractament de tipus experimental amb dos objectius: per una banda, tractar les causes de l'asma i, d'altra banda, alleujar els símptomes de l'asma.

El fàrmac utilitzat en aquests assajos és el Gadolini:

“Un compost utilitzat com a contrast de ressonàncies magnètiques que evita l'expulsió de les cèl·lules epitelials després d'una contracció de les vies respiratòries, cosa que prevé la inflamació, la producció de moc i altres símptomes associats amb els atacs d'asma”, expliquen des de la SEICAP.

El problema és que aquesta substància pot resultar tòxica si es fa servir amb excessiva freqüència, per això “és important buscar alternatives d'aquest compost”.

En qualsevol cas, haver trobat aquest mecanisme de destrucció de les cèl·lules epitelials de les vies respiratòries obre un nou àmbit de recerca per “aturar el procés inflamatori i canviar per complet les formes actuals de tractar l'asma”.