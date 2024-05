El remei per aconseguir el ventre pla desitjat: el sopar n'és la clau

L'alimentació és clau per sentir-nos bé i que el nostre organisme funcioni correctament. Sopar en excés o massa poc, pot fer que el nostre organisme s'inflami. Això també varia en funció dels aliments que ingereixis a l'hora de sopar. Si ets de les persones que sovint té la panxa inflamada tant quan se'n va a dormir com quan es lleva, a partir d'ara, això s'haurà acabat. T'explicarem què i com has de sopar a partir d'ara per aconseguir un ventre pla i un millor descans.

El sopar ha de ser el menjar més lleuger del dia i ha d'incloure 50 grams de proteïnes i verdures. El peix, el marisc i la carn blanca són bones opcions. Inclou també verdures, preferiblement cuites o preparades en sopa, per afavorir la digestió i evitar la sensació de budell inflat. Completa el teu sopar amb un lacti com un iogurt natural o formatge fresc sense greixos, o una peça de fruita.

És recomanable que a les nits retallis el consum de carbohidrats simples i prioritzis les proteïnes i els carbohidrats complexos, com vegetals, civada, arròs integral… baixa la ingesta de pa, beu molta aigua i consumeix fibra soluble com civada o nous.

Opta per un sopar saludable / freepik

Per acabar d'aconseguir un ventre pla heu de tenir en compte també l'esport. Dedica 2 o 3 dies d'entrenament d'abdominals. L'exercici aeròbic també pot ser útil per aconseguir una panxa més plana: camina a un bon ritme, trota lleuger, córrer o fes alguna mena de HIIT i comprova com es va reduint el greix del teu abdomen.