Un cop més, Telefónica celebra aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb la convicció que la diversitat permet obtenir millors resultats com a companyia i com a societat. Per això continuen treballant en aquesta direcció des de diferents fronts.

D'aquesta manera, Telefónica impulsa la presència de dones en posicions directives, amb un 30,4% (incloent-hi UK) el 2021, amb l'objectiu d'arribar fins al 33% el 2024. A més, han tancat l'any amb un 33% de presència de dones al Consell d'Administració.

Tot això ha valgut a Telefónica la seva incorporació a l'Ibex Gender Equality Index format per 33 companyies espanyoles cotitzades. De la mateixa manera, el 2021 Financial Times Diversity Leaders ha reconegut Telefónica com un dels ocupadors més inclusius d'Europa en el seu rànquing Diversity Leaders 2021. A més, ha millorat considerablement la seva puntuació respecte a l'any anterior a l'Índex Bloomberg d'Igualtat de Gènere, en més de 16 punts (sobre 100).

Impuls de diferents iniciatives des del Consell de Diversitat de Telefónica

L'aposta per la diversitat compta amb el suport de la direcció, que va crear el 2016 un Consell de Diversitat integrat per directius de primer nivell, dones i homes de diferents nacionalitats, disciplines i procedències, per impulsar iniciatives dirigides a consolidar la diversitat com a palanca clau de la transformació.

També s’han posat en marxa diferents accions com el programa Dones al Poder per accelerar la carrera professional de les empleades, desenvolupar el planter de talent, atreure potencial femení i enriquir la xarxa de contactes.

A més, el maig del 2021, el Consell d'Administració de Telefónica va aprovar la segona edició de la Política de Diversitat i Inclusió i es va arribar a un Acord Marc d'Igualtat amb els sindicats majoritaris per homologar els plans d'igualtat a totes les empreses del grup a Espanya, ratificant així el compromís continu amb la igualtat, la diversitat i la coresponsabilitat entre homes i dones.

Un compromís amb la diversitat que transcendeix els límits de la companyia

Telefónica està compromesa amb el desenvolupament i la igualtat d'oportunitats, per això s'han adherit a ClosinGap, un grup de grans empreses que treballen per tancar les bretxes de gènere. Així mateix, fomenten la vocació de dones en carreres STEM i en l'àmbit de l'emprenedoria per revertir la situació d'infrarepresentació actual i construir la base per a un futur en què hi hagi una igualtat de gènere efectiva. De fet, durant el 2021 han posat en marxa 52 iniciatives en aquesta línia, com Dona i Enginyeria (Espanya), Delas por Elas (Brasil) o #SheTransformsIT (Alemanya). I, a més, han incorporat a l'Aliança STEAM pel talent femení 'Nenes en peu de ciència', una iniciativa que compta amb el suport de gairebé mig centenar d'entitats a Espanya.

Però el compromís amb la diversitat va més enllà del gènere, perquè són conscients de la necessitat d'integrar també altres mirades als equips de treball que reflecteixin la diversitat dels clients amb diferent edat, origen, capacitats, orientació i identitat sexual, entre d'altres característiques, per poder connectar millor amb ells.