L’Informe de Gestió Consolidat 2021 de Telefónica demostra que la companyia ha reduït en un 70% les seves emissions de carboni (Abast 1 i 2) respecte al 2015 gràcies a l’ús d’energies renovables i a la integració de tecnologies més eficients. Amb la consecució d’aquest objectiu, el Grup compleix les seves metes el 2021, consolida el seu avenç en polítiques ESG (Environment, Social, Governance) i aconsegueix el seu propòsit d’integrar la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a elements holístics de la seva estratègia i de la seva activitat diària per construir un futur més verd, ajudar la societat a prosperar i ser una empresa exemplar.

En el seu Informe, Telefónica ha incorporat per primera vegada la doble materialitat en identificar els assumptes que tenen impacte en el valor de la companyia, la societat i el medi ambient; i la posada en pràctica de la primera fase de la taxonomia de la UE –sistema de classificació d’activitats econòmiques– per a activitats sostenibles.

Construir un futur més verd

L’economia circular neix com a part de la solució a aquest problema i es planteja com una forma diferent d’entendre l’economia, que permet un creixement econòmic respectant els límits del planeta. Lògicament, aquesta realitat s’aplica a tots els sectors i, per això, també al sector de les telecomunicacions i els seus equips de xarxa, a causa dels ràpids canvis tecnològics i del comportament dels clients, donant lloc a períodes d’ús més curts dels dispositius, cosa que genera un augment de residus. A Telefónica s’aborda el compromís amb el planeta incidint principalment en els ODS ambientals (7, 11 i 13), desvinculant el seu creixement de la petjada ambiental i ajudant a descarbonitzar l’economia. De fet, ha reduït en un 70% les seves emissions de carboni per l’ús d’energies renovables i la integració de tecnologies més eficients. Per això, s’ha proposat com a objectiu emissions netes zero el 2025, per anar més enllà de l’Acord de París, en els seus mercats principals i el 2040 a escala mundial i en la seva cadena de valor.

Amb el fi d’assolir aquest objectiu, en els últims sis anys el consum d’energia de Telefónica s’ha reduït en un 7,2%, mentre que el trànsit s’ha multiplicat per 6,7. Avui, el 100% del consum elèctric de Telefónica ja procedeix de fonts renovables a Europa, el Brasil i el Perú, proporció que se situa en el 79,4% a escala global. Per tot això, el 2021 l’operadora va aconseguir un estalvi de 1.274 kt CO₂ emeses a l’atmosfera.

Per contribuir a la digitalització dels seus clients, Telefónica, en qualitat de soci integral de nombroses empreses, ofereix solucions digitals que també persegueixen contribuir a descarbonitzar l’economia. Amb les seves solucions Eco Smart, les emissions evitades el 2021 van superar els 8,7 milions de tones de CO₂. Això equival a plantar un bosc de 143 milions d’arbres i demostra la capacitat de les noves tecnologies per accelerar la transformació de l’economia cap a un model més sostenible.

Destaquen, per primera vegada, els objectius d’economia circular de Telefónica per arribar a zero residus el 2030 mitjançant l’ecodisseny, la reparació, la reutilització i el reciclatge, garantint que els seus residus no s’incineren o acaben en un abocador, sinó que es transformen en matèries primeres que són reintroduïdes en la cadena de valor. Gràcies a aquestes mesures, ja el 2021 s’han reutilitzat gairebé 5 milions d’equips electrònics (entre ells més de 300.000 mòbils) i reciclat el 98% dels seus residus.

L’estratègia i accions posades en marxa permeten a la telco continuar liderant en aquesta matèria i formar part de la Llista A de l’índex CDP Climate Change, en la qual està present des de fa vuit anys de forma consecutiva.