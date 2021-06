Com a continuació de ls treballs per establir l’Agenda 2030 local i arran de la incorporació de Manresa a la xarxa europea «URBACT Global Goals for Cities», l’Ajuntament de Manresa va participar en dues sessions virtuals amb la ciutat líder, Tallinn, i amb l’experta de la xarxa, Stina Heikkilä, per explicar quines polítiques d’acció està desenvolupant la ciutat per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i configurar l’Agenda 2030 local.

En la primera sessió, «Welcome and deeping dive into Manresa context», es va exposar el context actual de Manresa, els seus reptes i fortaleses, així com el procés de localització i implementació dels ODS a la ciutat. La segona, que portava per títol «Stakeholder focus», va servir per presentar alguns membres del Grup Local URBACT (ULG), format per agents i ciutadans locals. Així mateix, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, i vuit tècnics municipals van donar la seva visió sobre els reptes i oportunitats als quals la ciutat ha de fer front al llarg d’aquesta dècada.

La jornada va comptar amb la participació del gerent Territorial d’Eurecat Manresa, Juanjo Martin; la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós; el president de Creu Roja Manresa, Miquel Riera; i la psicòloga de la fundació Ampans, Emma Badia.