La regidora de d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Rosa M. Ortega, va agrair personalment als responsables dels multicinemes Bages Centre, Jordi Padró i Jordi González, el seu compromís i la seva implicació en difondre de manera desinteressada el vídeo amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i els Maltractaments envers les Persones Grans, que es va celebrar del passat 15 de juny. El vídeo (que es pot trobar al canal de YouTube de l’Ajuntament de Manresa) també s’ha pogut veure a les pantalles de cinema de Bages Centre abans de les pel·lícules i, encara fins al 30 de juny, es podrà veure a les pantalles del vestíbul de l’equipament. La regidora i els responsables del cinema van coincidir en la importància de sumar complicitats per tal de difondre la importància de prendre consciència per part de tota la ciutadania per erradicar la xacra dels maltractes a les persones grans. El vídeo ha estat promogut per l’Oficina de la Gent Gran Activa de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Territoris per l’envelliment actiu, i ha comptat amb la participació del Consell Municipal de la Gent Gran de Manresa