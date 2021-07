Els ajuntaments de Manresa, Artés i Navàs impulsen el primer obrador compartit d’horta de la Catalunya Central. L’espai agroalimentari s’ubicarà al mercat Puigmercadal de Manresa i permetrà als pagesos transformar el producte excedent de les seves explotacions, així com planificar nous cultius dedicats íntegrament a aquesta transformació. El projecte, que neix amb la vocació de donar valor afegit al producte de proximitat, té el finançament de l’Ajuntament de Manresa, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Diputació de Barcelona. Amb la construcció d’aquesta infraestructura es vol potenciar l’ocupació al territori, i crear noves oportunitats per als productors actuals i noves possibilitats d’ocupació per a persones que vulguin incorporar-se al sector agrari.