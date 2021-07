L’obra de Salvador Perarnau va protagonitzar el 2n Passeig Literari per Súria entorn del riu Cardener amb la participació de rapsodes i músics de la vila. Aquest acte va formar part de la commemoració del 125è aniversari del naixement i del 50è aniversari de la mort del poeta surienc. El recorregut es va desenvolupar entre el Pla de la Font i la plaça de Sant Jaume, passant pel pont de Salipota, el passeig del Riu i la palanca de la Fàbrica Vella. Al llarg de l’itinerari es van fer diferents aturades per a les lectures, recitades per una quinzena de rapsodes i amb acompanyament de músiques de la seva època. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde Albert Coberó i del fins ara regidor de Cultura, Miquel Soliva, a més d’altres membres de la corporació municipal.