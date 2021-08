Un total de 69 monitors i monitores de lleure han dinamitzat els casals d’estiu amb uns 750 inscrits entre infants i joves que han gaudit d’unes setmanes d’estiu de lleure. Més enllà del vessant educatiu, s’ha prioritzat la seguretat amb l’ús de la mascareta, desinfecció de mans abans de les activitats i un funcionament basat en grups reduïts. Els infants han participat en els casals infantils de Manresa (les escoles La Sèquia, Pare Algué i Renaixença), de Santpedor (Bitxac), Castellbell i el Vilar, i Monistrol de Montserrat, on han treballat les seves habilitats per a ser uns bons ninges. Els joves d’Òrbita Jove (Manresa) i Pack Jove (Vacarisses), amb el suport dels Serveis Juvenils dels Ajuntaments de Manresa i Vacarisses, han descobert l’entorn més proper fent excursions i bivacs, han anat a Illa Fantasia i han practicat esports com l’escalada, han realitzat room escapes o reflexionat sobre el comerç just amb la Casa Flors Sirera i Gaudire. També han treballat la seva part més artística fent un mural al costat de l’Espai Jove Joan Amades – Oficina Joves del Bages a Manresa o fent tallers de lectura a la Biblioteca de Vacarisses.