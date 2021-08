La Festa de Sant Roc de Castellnou de Bages va concentrar el gruix de les activitats diumenge, 15 d’agost. La jornada va començar amb la tradicional missa de Sant Roc a l’Església de Sant Andreu, en la qual no hi van faltar el cant dels goigs i el repartiment del panet. També, es va presentar l’obra pictórica «El Crist de Castellnou». A la tarda, grans i petits van gaudir de l’espectacle familiar Mr. Arlet, un clown excèntric que va fer viatjar al públic assistent a través del riure i les emocions. Posteriorment el grup de música tradicional Semproniana va oferir un concert amb la millor música tradicional de Catalunya, Occitània, França i el País Basc.