La Unió Empresarial de l’Anoia es va reunir amb els Mossos d’Esquadra amb l’objectiu i la voluntat de realitzar diverses accions que puguin servir com a consells per a les empreses anoienques, però també, per treballar per la prevenció. La patronal anoienca col·laborarà amb el cos policial organitzant diverses conferències que giraran al voltant de la ciberseguretat i la ciberdelinqüència, una xerrada sobre mobilitat, transport, carreteres... Aquesta trobada va comptar amb la presència de Cristina Manresa, comissària i cap de la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra; de l’intendent Josep Guillot, sotscap de la regió policial central dels Mossos; del sotsinspector i sotscap de l’Àrea Bàsica Policial d’Igualada, Joan Maria Testagorda; de Ramon Roig, cap de l’Àrea Policial Bàsica de l’Anoia; de Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l’Anoia; de la gerent i secretària general de l’entitat empresarial, Paula Arias i de Joan Mateu, vicepresident de la UEA i president de l’AEPIC (Associació Empresarial del Polígon Industrial Les Comes).