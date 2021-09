Carla Zou Yin Rodríguez Rubio, alumna del batxillerat tecnològic de l’escola Joviat de Manresa, ha rebut múltiples reconeixements pel seu treball de recerca que porta per títol «Creació de sistemes automàtics anticovid-19», tutoritzat per Sergi Cercós Gallego. Concretament ha rebut cinc reconeixements: la distinció IQS dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat; accèssit Codelearn i accèssit Societat Catalana de Tecnologia a la 22a edició de l’Exporecerca Jove; menció honorífica de l’àmbit de Tecnologia de la 18a edició del Premi Argó organitzat per la UAB; i finalista al XV Premi UPF de Treball de Recerca en Enginyeria i Matemàtica Aplicada.