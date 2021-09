Més de 160 persones van participar en la cursa solidària en la primera edició de la cursa AECC Castellbell i el Vilar en Marxa organitzada per la seu local de Castellbell i el Vilar de l’AECC-Catalunya contra el Càncer, juntament amb l’Ajuntament. Els participants van recórrer els 8 quilòmetres de la ruta de les «Tres ermites romàniques». Els fons recaptats durant la caminada aniran destinats als serveis de suport psicològic per a pacients i familiars; ajudes socials per a famílies afectades; treballs i suport a la llar i a la investigació.