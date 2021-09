El proper dimarts, 28 de setembre, a les 9 del vespre, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, la coral mixta La Lira iniciarà el curs 2021/22 sota la direcció de Marta Carceller. Abans d’iniciar el primer assaig, la directora exposarà el calendari de la temporada i el contingut de les respectives actuacions.

Actualment la coral necessita la incorporació noves veus, per preservar i garantir el futur de l’entitat. Per això, qui estigui interessat en participar-hi, els assajos tindran lloc a la sala teatre de l’Ateneu tots els dimarts de 9 a 10.30 del vespre. Per a més informació cal trucar al telèfon 93 808 78 00 de dilluns a divendres, de 9 del matí fins a les 2 del migdia.