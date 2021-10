El bon ambient de públic va acompanyar la petita fira d’entitats al Parc Fluvial de Vilanova del Camí. Una desena de parades de protectores, associacions i empreses van oferir informació sobre la tasca i servei, a més de fer diferents tallers que van tenir una molt bona acollida. La marxa canina va ser força concorreguda i tots els participants van rebre d’obsequi una ampolla per diluir els orins i també un val de 8 euros de compra de menjar per a les mascotes. A continuació van tenir lloc diferents xerrades sobre la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia i les adopcions responsables. Per finalitzar, El Racó de Milú va oferir una classe d’ensinistrament en positiu. La recaptació de 148 euros se suma als 400 euros aconseguits de les entrades de la gala solidària que es va fer a la tarda. En total, els 548 euros recollits es dedicaran al benestar dels animals del municipi.