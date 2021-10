En el transcurs del dinar de socis de l’Associació Cultural Manresana El Rovelló celebrat al seu local social es va fer entrega dels premis del Concurs de Fotografia de l’any passat, que es van haver de suspendre a causa de la pandèmia. El jurat format per membres de Foto Art Manresa van otorgar el primer premi a M. Antònia Gallardo per la seva fotografia titulada «La boca del riu». El segon premi va recaure a Isidre Tomasa per «El misteri és a dins». Pepita Mariano per «Els últims peixeters» es va endur el tercer premi. El jurat va otorgar dos exccessits, un per Josefina Sanjuan per «Esclat de Llum» i un altre per Mercè Fabregas per la seva fotografia titulada «Un capvespre al serrat».