Castellví de Rosanes va homenatjar els veïns i veïnes de més edat del municipi en el marc dels actes de la Setmana de la gent gran 2021. Es van lliurar tant els reconeixements del 2021 com els del 2020, que per motiu de les mesures de prevenció de la covid-19 no s’havien pogut entregar públicament. L’acte d’homenatge va tenir una prèvia amb l’espectacle «Com nos tornem...», programat amb el suport del Bibliobús La Mola de la Diputació de Barcelona. Desenes de persones, entre les quals les homenatjades i les seves famílies, van poder gaudir de la funció.