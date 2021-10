Després de gairebé dos anys d’aturada per causa de la pandèmia, l’institut Guillem Catà ha reprès les mobilitats Erasmus+ a l’inici del curs escolar 2021-22. En el marc del projecte Travelling Raises an Inclusive Partnership, professorat i alumnat s’han desplaçat a la localitat italiana de Nàpols per explicar l’oferta de turisme recreatiu a Catalunya als altres socis. Quant al projecte Motivation Rules Education, que pretén desenvolupar estratègies motivadores per aconseguir un aprenentatge significatiu, els coordinadors s’han desplaçat a Polònia. Pel que fa a Europe Takes a Breath, la mobilitat que s’havia d’haver fet a Macedònia s’ha fet finalment en línia a causa de les adverses condicions sanitàries del país.