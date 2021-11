La Colla dels Tres Mil va fer una excursió matinal a la muntanya de Montserrat. Es tractava d’una ruta circular que tenia com a punt de partida l’aparcament de l’Àrea de la Salut del poble de Collbató. El grup va iniciar la ruta cap a les coves del Salnitre pel camí de les Feixades, per continuar ascendint fins als cims del Tron de l’Espasa i la Fita. Des d’aquest lloc es van dirigir al pla de Sant Miquel o pla dels Soldats, un ampli replà cruïlla de camins amb esplèndides vistes del Baix Llobregat i la Santa Cova, per retornar al poble de Collbató pel camí de les Bateries i la drecera de fra Garí. A la imatge, els excursionistes i acompanyants de la colla, un cop acabada l’excursió, a l’aparcament de Collbató.