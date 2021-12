L’estudiant de segon de batxillerat de l’Institut Alexandre de Riquer de Calaf, Carla Garriga Cantacorps, ha elaborat el seu treball de recerca sobre les banyeres de Mirambell amb una recreació en 3D inclosa. Les banyeres de Mirambell va ser un balneari o centre termal situat prop de Mirambell, el qual va desaparèixer per la construcció de l’actual autovia C-25. L’Ajuntament de Calonge de Segarra va agrair l’interès mostrat per l’alumna per al patrimoni històric de Calonge de Segarra i la va felicitar per l’extraordinari treball de recerca. El treball de recerca es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament, amb cita prèvia o a la web del consistori.